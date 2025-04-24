Стало известно, где в России самые дорогие новостройки

По данным экспертов экосистемы Kalinka, наиболее дорогие элитные проекты на первичном рынке жилья России представлены в Москве, Краснодарском крае (Сочи) и Санкт-Петербурге. Самая высокая активность в классе deluxe в 2024 году ожидаемо была зафиксирована в Москве, где, несмотря на активный рост цен, сегмент продемонстрировал новые рекорды — 377 сделок (+8% к 2023 году), превысив показатели предыдущих лет.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

Спрос на ультрадорогую недвижимость значительно возрос, и эта тенденция в Москве сохраняется в первые месяцы текущего года: в первом квартале 2025 года заключено порядка 90 сделок в классе deluxe, что на 54% выше показателя первого квартала 2024 года. При этом и цены сделок значительно растут, составляя 2,3 млн руб/кв. м, что на 13% выше показателя первого квартала 2024 года.

Схожие тенденции, пусть и меньшего масштаба, наблюдаются и в других локациях с немногочисленным жильем высокого класса — Санкт-Петербурге и Сочи.

Росту спроса на высокобюджетную недвижимость в целом по России способствует увеличение числа богатых покупателей в стране, необходимость сохранения и преумножения средств в текущих экономических реалиях в совокупности с ограничениями инвестирования за рубеж, широкий инструментарий продаж застройщиков и предоставление интересных программ рассрочек. Так, в 2024 году число российских миллиардеров в рейтинге Forbes выросло до 125 человек, что стало рекордом за всю историю списка, а это основная целевая аудитория самой дорогой недвижимости. Как результат, наметился еще один рекорд — по приобретению дорогих лотов от 1 млрд руб. в Москве на первичном рынке (до 15 сделок).

В топ-5 самых дорогих проектов входят deluxe проекты со средневзвешенной ценой за метр от 2,5 млн руб. до 4,7 млн руб. На первом месте по стоимости расположен жилой комплекс в Пресненском районе Москвы, в котором средневзвешенная цена метра составляет 4,7 млн руб. На втором месте также московский проект в Хамовниках по цене 4,5 млн руб. за метр. На третьем и четвертом месте расположились проекты из Сочи — 3,1 млн руб. и 2,6 млн руб. за метр соответственно. Замыкает пятерку самых дорогих проектов — проект из Санкт-Петербурга в Центральном районе, в котором средневзвешенная стоимость экспонирования квадратного метра составляет 2,5 млн руб.

По словам Алексея Чумалова, генерального директора Kalinka Russia, сегмент deluxe активно развивается по большей части за счет московского рынка. За последние годы на первичном рынке элитного жилья Москвы объем предложения проектов самого дорогого класса значительно вырос, при этом растут цены и спрос.

«С увеличением числа проектов класса deluxe растет и доля дорогих лотов. Так, число лотов стоимостью более 1 млрд рублей составляет порядка 5%, а годом ранее доходила лишь до 3% — за год объем предложения вырос на 40%. По данным на апрель 2025 средневзвешенная цена экспонирования по рынку deluxe составляет около 3 млн руб/кв. м», — уточнил Чумалов.

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