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В России за год подорожала аренда жилья у моря

«Суточно.ру»: аренда жилья у моря в России за год подорожала на 13%
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Depositphotos

Посуточная аренда жилья на российских курортах за последний год выросла на 13%, и теперь в среднем составляет 4,2 тыс. рублей за сутки. Об этом сообщили ТАСС аналитики сервиса онлайн-бронирования «Суточно.ру».

Эксперты отметили, что в конце мая цены на 40% ниже, чем в июне.

В исследовании говорится, что наибольший рост цен зафиксирован в Зеленоградске и Светлогорске — 22% и 19% соответственно. В других курортных городах, таких как Севастополь, Пионерский и Ейск, повышение составило от 16% до 18%. В среднем по России в мае аренда жилья стоит около 4152 рублей в сутки. Туристы обычно бронируют жилье на пять дней, тратя около 20 760 рублей.

Среди самых дешевых вариантов городов для аренды жилья оказались Ейск (2827 рублей), Севастополь (2881 рубль), Новороссийск (3061 рубль) и Пионерский (3421 рубль). Самыми дорогими остаются Зеленоградск (5529 рублей) и Сочи (4891 рубль).

По словам директора по маркетингу сервиса «Суточно.ру» Айрата Мусина, май — это отличное время для тех, кто предпочитает экскурсии и спокойный отдых, так как погода еще не жаркая, а цены в среднем на 40% ниже, чем летом.

Ранее были названы города с подешевевшими съемными квартирами.

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