На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Работодателей обяжут платить сотрудникам за использование личного оборудования

ЛДПР: работодатели должны компенсировать использование личного оборудования
close
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) предложила внести в российский Трудовой кодекс положение, обязывающее работодателей компенсировать сотрудникам использование личного оборудования при исполнении должностных обязанностей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на текст подготовленного партией законопроекта.

«Работодатели будут обязаны указывать в трудовом договоре размер и порядок компенсации расходов работника при использовании им личного оборудования, если это требуется для выполнения должностных обязанностей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ будет внесен в Госдуму 29 мая.

До этого ЛДПР предложила обязать бизнес оплачивать сотрудникам проезд до работы в некоторых случаях. Если поправки примут, к обязанностям работодателя может добавиться оплата проезда работника до места работы и обратно в случае ночных смен из-за неразвитой сети общественного транспорта в определенной местности или чрезвычайных обстоятельств.

Ранее россиянам рассказали, как распознать слежку на работе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами