Работодателей обяжут платить сотрудникам за использование личного оборудования

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) предложила внести в российский Трудовой кодекс положение, обязывающее работодателей компенсировать сотрудникам использование личного оборудования при исполнении должностных обязанностей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на текст подготовленного партией законопроекта.

«Работодатели будут обязаны указывать в трудовом договоре размер и порядок компенсации расходов работника при использовании им личного оборудования, если это требуется для выполнения должностных обязанностей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ будет внесен в Госдуму 29 мая.

До этого ЛДПР предложила обязать бизнес оплачивать сотрудникам проезд до работы в некоторых случаях. Если поправки примут, к обязанностям работодателя может добавиться оплата проезда работника до места работы и обратно в случае ночных смен из-за неразвитой сети общественного транспорта в определенной местности или чрезвычайных обстоятельств.

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