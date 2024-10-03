Эксперт оценила риски проекта ЛДПР обязать бизнес оплачивать проезд сотрудникам

Есть риск, что российские работодатели начнут нанимать только тех сотрудников, которые живут рядом с офисом. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала кандидат экономических наук, доцент Тюменского индустриального университета Алена Габудина, комментируя предложение обязать компании оплачивать сотрудникам проезд.

«Но учитывая дефицит кадров, как компании сейчас нуждаются в специалистах, после определенного адаптационного периода к закону работодатели начнут закладывать эти затраты в финансовый план и для них это станет нормой. Законопроект поможет регламентировать спорные вопросы и не даст возможность работодателю ухудшить условия в одностороннем порядке — сначала предоставив, а потом по своему усмотрению убрать оплату проезда», — отметила экономист.

При трудоустройстве работник, зная, что ему гарантирована законом оплата такси в вечернее или ночное время, сможет выбрать любую компанию, не фильтруя их по удаленности от дома, уточнила Габудина. Для работника это однозначно положительный фактор при поиске компаний, расширение списка мест возможного трудоустройства, добавила она.

По словам экономиста, работники сфер общественного питания, торговли, оказания услуг населению зачастую имеют сменный график, когда предполагается позднее окончание рабочего дня, иногда в ночное время. Если в крупных производственных компаниях существует так называемая «развозка» сотрудников, то в торговле такое встречается очень редко, подчеркнула Габудина. Она уточнила, что работники вынуждены либо очень долго ожидать общественный транспорт, который в позднее время начинает ходить реже, либо пользоваться такси, так как других вариантов нет. В первую очередь, законопроект поддержит сотрудников этих сфер, заключила эксперт.

«Вводить ту или иную привилегию — это право бизнеса. Вряд ли на законодательном уровне можно загримировать ключевую проблему: жадность работодателей. За прошедшие 10 лет просадка реальных трудовых доходов наемных рабочих едва ли компенсирована 50%-ным ростом заработных плат. Реально низкие заработные платы наемных сотрудников, особенно в регионах, — это явная ахиллесова пята российского рынка труда», — добавил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

В Госдуме 3 октября предложили обязать работодателей оплачивать проезд сотрудникам до места работы и обратно. Автор законопроекта — фракция ЛДПР. Если поправки примут, к обязанностям работодателя может добавиться оплата проезда работника до места работы и обратно в случае ночных смен из-за неразвитой сети общественного транспорта в определенной местности или чрезвычайных обстоятельств.

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