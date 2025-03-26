Россиянам рассказали, как распознать слежку на работе

Россияне могут понять, что за ними следят на работе, по двум признакам, рассказала «Газете.Ru» юрист по кибербезопасности Ольга Попова.

«Первый признак — когда с рабочим компьютером начинает происходить что-то странное. Например, файлы вдруг оказываются не на своих местах, курсор мыши как будто барахлит, документы стали открываться дольше, а в проводнике появляются какие-то новые ярлыки или программы, которые вы точно не устанавливали. Еще один тревожный сигнал — если доступ к некоторым файлам вдруг исчез, хотя раньше все было в порядке», — отметила Попова.

По ее словам, второй признак — когда коллеги вдруг начинают обсуждать вещи, которые были известны только самому человеку.

«Или, что еще интереснее, руководитель намекает на что-то, что сотрудник обсуждал в личной переписке. А если начальник неожиданно осведомлен о точном времени прихода и ухода, хотя работник не отмечает себя в системе, тоже есть повод задуматься. Формально «слежка» — понятие из уголовного права, и работодатель не может просто так контролировать своих сотрудников», — сказала Попова.

Она добавила, что закон разрешает мониторить рабочие процессы, если это связано с безопасностью компании — у каждой организации есть коммерческие, персональные данные, которые она обязана защищать, используя незапрещенные технические средства для контроля.

Попова уточнила, что цель мониторинга, как и само его наличие, должны быть указаны в официальных документах компании. Если работник подписывал бумаги о правилах работы с корпоративными данными, скорее всего, там было указано, что компания может отслеживать служебную переписку, журнал действий на рабочих компьютерах и другие вещи, сказала эксперт. По ее словам, в локальных документах (например, в положении об информационной безопасности, правилах внутреннего распорядка, положении о коммерческой тайне или обработке персональных данных) должно быть четко указано, что и как контролируется.

Попова подчеркнула, что личная информация сотрудников находится под защитой закона — если работодатель использует данные, полученные при просмотре личной почты или переписки работника без предупреждения и не для рабочих задач, это нарушение закона. В такой ситуации стоит проконсультироваться с юристом, чтобы узнать, насколько законны действия нанимателя, посоветовала Попова.

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