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Киев нашел новый маршрут для получения газа из США

«РБК Украина»: Киев начнет закупать СПГ из США через Болгарию и Молдавию
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РИА Новости

Украинские власти определились с новым маршрутом поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов. Об этом пишет издание «РБК Украина» со ссылкой на источники.

«Первые поставки могут начаться в июне. Если поставки продолжатся после октября, до конца года Украина может закупить до 700–800 млн кубометров американского СПГ», — указано в материале.

Отмечается, что газ будут поставлять реверсом из Греции через Румынию, Болгарию и Молдавию, что позволит Киеву получать порядка 3 млн кубометров СПГ ежесуточно.

В начале агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность возобновления поставок российского газа в Европу. В публикации отмечается, что президент США Дональд Трамп стремится к миру на Украине, «повышая перспективы потепления газовых отношений».

Участие США в данном процессе также принесет пользу Вашингтону, поскольку предоставит ему возможность видеть и, возможно, контролировать объемы российского газа, поставляемого в Европу.

Ранее глава МИД Украины призвал уронить цены на российскую нефть.

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