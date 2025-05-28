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Гонконг нарастил импорт российских алмазов до максимума

Гонконг нарастил импорт российских алмазов до максимума впервые с мая 2024 года
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Gegham Davtyan/Shutterstock/FOTODOM

Гонконг в апреле текущего года увеличил закупки алмазов из Российской Федерации до максимума с мая 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Поставки достигли $47 млн, что в 1,6 раза больше уровня марта. Крупные закупки на уровне $130,7 млн были зафиксированы только в мае прошедшего года. Россия в апреле текущего года поднялась на четвертое место среди главных экспортеров алмазов в Гонконг.

Также Гонконг в апреле нарастил импорт золота из России в 28 раз в годовом выражении. Закупки составили $367,2 млн против $13 млн в апреле прошлого года.

8 мая сообщалось, что в Якутии добыли уникальный алмаз янтарного оттенка весом 468,3 карата. Габариты камня составляют 56 на 54 на 22 миллиметра, что делает этот кристалл самым крупным ювелирным алмазом, когда-либо найденным на территории России. В начале мая в России объявили, что на аукцион выставлен самый большой бриллиант в стране — «Новое солнце». Вес алмаза превышает 200 карат.

Ранее мужчина чуть не упустил крупный алмаз, потому что принял его за фантик.

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