В Якутии нашли крупнейший в истории России ювелирный алмаз

АЛРОСА: в Якутии нашли крупнейший в истории России алмаз ювелирного качества

В Якутии добыли уникальный алмаз янтарного оттенка, весом 468,3 карата. О рекордной находке сообщила компания АЛРОСА.

Габариты камня составляют 56 на 54 на 22 миллиметра, что делает этот кристалл самым крупным ювелирным алмазом, когда-либо найденным на территории России.

Как отметил генеральный директор компании Павел Маринычев, находка имеет особое значение, так как алмаз нашли в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы сочли важным увековечить это событие, назвав камень в его честь», — добавил он.

До этого АЛРОСА представила крупнейший в истории страны ограненный бриллиант массой более 100 карат, работа над которым длилась свыше двух лет.

В начале мая в России объявили, что на аукцион выставлен самый большой бриллиант в стране — «Новое солнце». Вес алмаза превышает 200 карат. Сокровище золотисто-медового цвета было добыто на арктических месторождениях.

Ранее мужчина чуть не упустил крупный алмаз, потому что принял его за фантик.