Россиянам дали совет, как выбрать самый выгодный вклад

При выборе вклада важно обращать внимание на его срок, советует главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич. Его слова приводит агентство «Прайм».

«Самые доходные сейчас — короткие вклады до полугода. Ставки по длинным вкладам ниже, но там можно выиграть за счет капитализации, когда начисляются проценты на процент», — поделился эксперт.

После того, как вкладчик определился со сроком, следует обратить внимание на ставку. Банки предлагают два основных варианта: с начислением процентов в конце срока и с ежемесячной или ежеквартальной выплатой. Также необходимо решить, планируется ли пополнять вклад или снимать с него средства, поскольку после открытия вклада внести изменения будет уже невозможно, предупредил Зварич.

Кроме того, при выборе вклада важно учитывать дополнительные условия. Так, например, банк может предлагать повышенную ставку только новым или vip-клиентам.

Банковский вклад сейчас является одним из самых лучших и надежных способов для россиян защитить свои сбережения от инфляции, отмечают аналитики. Покупать валюту с целью сбережения средств не следует — высока вероятность потерять деньги на разнице курса продажи и покупки банка.

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