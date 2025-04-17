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Россиянам раскрыли ожидания по ключевой ставке к концу 2025 года

Экономист Остапкович: к концу 2025 года ЦБ понизит ключевую ставку до 18%
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Мария Девахина/РИА Новости

Ключевая ставка в ближайшее время останется на уровне 21%. Однако к концу года вполне реально ее снижение до 18%, заявил в беседе с НСН глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По мнению специалиста, сейчас Центробанк сохранит текущую ставку, так как инфляция не замедляется. Однако сокращается уровень кредитования, что также является позитивным сигналом – потребление сокращается, как и объемы выпускаемой продукции. Это приведет к тому, что в апреле и мае можно не ждать «никакой турбулентности» со ставкой – она будет такой же, как сегодня.

Опускать ключевую ставку сейчас, по мнению Остапковича, особого смысла нет, так как ситуация изменится не сильно: на кредиты предприятия решатся только когда ставка упадет до 15%, не раньше.

«Инфляция начинает снижаться за четыре-шесть кварталов после повышения ставки, то есть через полтора года. По итогам года вполне реально снижение ставки до 18%. Такой прогноз и дает Центробанк», — заключил эксперт.

Напомним, 21 марта ЦБ в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Экс-глава Банка России Сергей Дубинин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что на предстоящем заседании регулятор, вероятнее всего, вновь сохранит ключевую ставку на уровне 21%. По его словам, сейчас нет отчетливого тренда на снижение инфляции, несмотря на оптимистичные заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Ранее сообщалось, что в России снизилась средняя максимальная ставка по вкладам.

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