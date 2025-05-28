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Россиянам рассказали, какие продукты и товары подешевеют летом

Экономист Тимофеев: фрукты и техника подешевеют в России летом
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Shutterstock

В начале лета в России ожидается снижение цен на некоторые продукты питания, недвижимость, автомобили и электронику. Об этом Life рассказал экономист, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

По его словам, на это повлияет сезонность, изменения в законодательстве, складские запасы и падение спроса. Так, снижение цен на 8–15% затронет сезонные ягоды, огурцы и помидоры. Кроме того, на 15-20% подешевеют яблоки, на 10-15% — бананы и цитрусовые. Экономист отметил, что цены на молочные продукты и куриные яйца также продолжат снижаться.

Помимо этого, стоимость квартир от застройщиков летом может снизиться на 15-20%. Россияне также смогут дешевле приобрести автомобили, телевизоры, ноутбуки и смартфоны.

«К лету ноутбуки могут значительно подешеветь, поскольку импортирующие их структуры снизили отпускные цены на 5-30%, к тому же низкие продажи и переход на 5G, для конечного потребителя их стоимость уменьшится в среднем на 15%. iPhone может подешеветь на 15-20 тыс. рублей», — заключил Тимофеев.

Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков до этого говорил, что в России летом продолжится медленное снижение цен на подержанные автомобили. По его словам, резкий рост цен (+30%) на подержанные автомобили наблюдался в марте-апреле 2022 года.

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