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Россиянам рассказали, когда кредиты подешевеют

Инвестстратег Бахтин: ставки по кредитам могут опуститься до 15% в 2025 году
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

До конца 2025 года ставки по кредитам останутся высокими, условия для заемщиков могут смягчиться в 2026 году. Ставки по займам могут опуститься до 15%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег »Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«ЦБ ожидает в следующем году ключевую ставку в среднем на уровне 13–14%. При такой ключевой ставке станут доступны кредиты от 15%. Отдыхать или делать крупные покупки в кредит можно, если у вас есть стабильный доход, финансовая подушка и понятный финансовый план на обозримую перспективу. В целом же текущие условия по кредитным продуктам малопривлекательны из-за максимальной в современной истории страны ключевой ставки в 21%. Поэтому если в кредите острой необходимости нет, лучше отложить заем до снижения ставок к приемлемым значениям», — отметил Бахтин.

Средняя ставка по рыночной ипотеке на новостройки в России сейчас составляет около 28% годовых, а на вторичное жилье — примерно 28,7% годовых.

Средняя ставка по необеспеченным кредитам в отечественных банках составляет 33,46% годовых. ЦБ четыре раза сохранял ключевую ставку на уровне 21%, последний раз — 25 апреля.

Ранее сенатор Ольга Епифанова допустила, что каждый седьмой россиянин возьмет ипотеку под 27%.

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