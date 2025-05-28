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В России резко подорожала морковь

Экономист Абрамов: цены на морковь в России повысились на 30% за неделю
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ricardo.miyajima/Shutterstock/FOTODOM

С 17 по 24 мая в России выросли цены на морковь (+30,0%), рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

«С 17 по 24 мая значение индекса увеличилось на 2% по сравнению с его снижением на 0,8% неделей ранее. Сливочное масло «Домик в деревне» 3,2% жирности подорожало на 4,8%. Снизились цены на бананы (-6,7%) и куриные тушки (-0,6%). В годовом выражении индекс вырос на 8,5%. За год выросли цены на апельсиновый сок J7 (+58,3%), сливочное масло «Домик в деревне» (+37,2%), сельдь «Матиас» (+16,8%), самый дешевый белый хлеб (+16,8%), подсолнечное масло «Олейна» (+15,3%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+10,0%) и плавленый сырный продукт «Фетакса» (+8,3%)», — отметил Абрамов.

В то же время подешевели бананы (-12,5% за год), детский мармелад «Fruit-Tella» (-12,2%), бюджетные куриные тушки (-7,9%), конфеты «Мишка косолапый» (-4,1%), чай черный «Акбар» (-3,9%), яйца «Окские» категории С1 (-2,0%) и морковь (-1,5%).

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее сообщалось, что в России резко подешевели бананы.

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