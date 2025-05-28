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Финансист призвал снимать деньги с накопительных счетов

Финансист Родин рекомендовал вклады и облигации вместо накопительных счетов
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Вклады и облигации становятся более выгодными инструментами накопления средств, так как ставки по накопительным счетам могут быть снижены. Об этом сообщил агентству «Прайм» финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Алексей Родин.

В материале отмечается, что ввиду ожидания снижения ключевой ставки ЦБ банки начинают снижать проценты по вкладам. В этой ситуации, когда ставок выше уже не будет, стоит делать вклады.

«Как минимум, если хотите сохранить доходность, лучше переложить деньги на депозит с фиксированной доходностью — пока еще есть предложения на полгода — год в диапазоне 15-20%», — сказал Родин.

Другой способ — рынок облигаций. Ставки по ним сопоставимы со ставками по вкладам, и их можно продать в любой момент без потери доходности.

По словам финансиста, с покупкой облигаций следует поторопиться, так как спустя некоторое время придется покупать их дороже.

Хорошей стратегией он назвал покупку длинных государственных облигаций, которые будут расти в цене при снижении ставки регулятора, параллельно выплачивая купоны.

26 мая ЦБ сообщил, что средняя максимальная ставка по вкладам в рублях дошла до 19,52%.

Ранее темп открытий новых вкладов в РФ в майские праздники вырос на 44%.

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