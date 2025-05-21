В России вырос интерес к открытию вкладов

«Финуслуги»: темп открытий новых вкладов в РФ в майские праздники вырос на 44%

Среднедневной темп числа открытий новых вкладов на майских праздниках вырос на 44% по сравнению с концом апреля, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе маркетплейса «Финуслуги».

«Это еще раз показывает, что интерес граждан к вкладам не снизился, и они все стремятся приумножать свой капитал за счет стабильных инструментов», — отметил старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин.

По его словам, при этом средняя сумма вклада по сравнению с концом апреля снизилась на 12,8%. В период майских праздников она составила 365,5 тысяч рублей, в конце апреля — 419 тыс рублей.

В пресс-службе добавили, что максимальная ставка по депозитам была 30%.

25 апреля ЦБ четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. По данным «Финуслуг», российские банки снизили ставки по некоторым вкладам — по трехмесячным депозитам средняя доходность упала до 19,75% годовых, по шестимесячным — до 19,55%, а по годовым — до 18,64%. Эти показатели актуальны для стандартных вкладов размером 100 тыс. рублей без дополнительных условий.

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