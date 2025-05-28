В Белом доме сообщили о планах по накоплению резерва биткоина

Американское правительство планирует накопить большой резерв биткоина и не собирается продавать ни одной единицы этой криптовалюты. Об этом заявил исполнительный директор совета консультантов Белого дома по цифровым валютам Бо Хайнс во время выступления на конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, трансляция которого велась на YouTube.

«Во-первых, мы хотим накопить больше, и во-вторых, мы не собираемся продавать ни одного биткоина, который у нас может быть в правительстве США, точка», — сказал Хайнс.

В марте президент США Дональд Трамп на форуме, посвященном криптовалютам, сообщил, что американское правительство является держателем около 200 тысяч биткоинов. Эти средства составят основу нового федерального резерва, подчеркнул он и добавил, что США входят в число крупнейших держателей биткоинов и не намерены их продавать.

Весной Трамп также издал указ о создании стратегического криптовалютного резерва.

По курсу на 28 мая, один биткоин — $108 714.

Ранее в Нью-Йорке задержали криптоинвестора, который похитил и неделями пытал иностранца.