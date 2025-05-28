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В России хотят запретить использование тонких пакетов

Минприроды: до 2030 года может быть введен запрет на тонкие пакеты
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В России могут запретить используемые для упаковки тонкие пакеты и тонкую пленку. Об этом ТАСС рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Буцаев.

Он подчеркнул, что пакеты и пленки толщиной менее 20 микрометров не извлекаются на сортировке и не востребованы утилизаторами из-за сложного состава и высокого процента потерь из-за загрязнения. Но в случае их замены на биоразлагаемые материалы упаковка может быть утилизирована в среди органических отходов с помощью компостирования.

Поэтому, отметил Буцаев, в России до 2030 года могут ввести запрет использование таких пакетов и пленки.

20 мая сообщалось об открытии австралийских ученых из Университета Квинсленда, которые выяснили, что обычная мойка пластиковых контейнеров в посудомоечной машине приводит к попаданию в сточные воды миллионов микро- и нанопластиковых частиц.

Ранее сообщалось, что вещества из пластиковых изделий могут мешать работе гормонов.

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