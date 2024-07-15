Ученые рассказали, почему нужно избегать бытового пластика

Частицы пластика находят в живых организмах и отдаленных регионах Земли. Хотя нет исследований, которые однозначно доказали бы вред пластика, имеет смысл избегать его. Об этом сообщает MedicalXpress.

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско проанализировали десятки исследований и пришли к выводу, что микропластик вредит репродуктивной функции человека. Также его воздействие связали с расстройствами дыхательной системы, обмена веществ и пищеварения.

Микропластик — это пластиковые частицы размером менее пяти миллиметров. Они попадают в окружающую среду и тело человека из посуды, одежды, шин. Некоторые исследования показывают, что микропластик может спровоцировать воспаление в организме. Некоторые вещества из пластика также могут блокировать молекулы, которые производит тело для защиты от окисления. Доказано, что окислительный стресс и хроническое воспаление связаны с раком.

Микропластики также вредят эндокринной системе, которая регулирует сотни функций организма, включая настроение, сон, размножение и обмен веществ. Многие пластмассы содержат вещество бисфенол-А. Оно похоже на гормон эстроген, и тело иногда путает их. Эстроген помогает контролировать половое созревание, менструацию и беременность. Бисфенол-А мешает гормону выполнять свою работу. Исследования связывают его с эндометриозом, бесплодием, астмой, ожирением и нарушениями развития плода.

Другой пример — фталаты из пластика. Они мешают организму производить гормон тестостерон. Это особенно опасно для эмбриона. Тестостерон помогает развиться мужской репродуктивной системе во время внутриутробного развития. Поэтому фталаты могут повлиять на половое развитие.

«Важно помнить, что эти эффекты малы на индивидуальном уровне. Это означает, что ваша биология может переносить воздействие пластика без потери функции. Или не может. Вещества пластика могут подтолкнуть к заболеванию людей, которые уже находились на грани нарушения работы какого-то органа», — объяснила профессор Трейси Вудроф.

Ученые рекомендовали разработать правительственные запреты или ограничения. Их эффективность доказана на примере других загрязнителей. Также данных исследований достаточно, чтобы рекомендовать людям по возможности избегать пластиковых изделий.

Ранее был назван опасный для здоровья компонент лака для ногтей.