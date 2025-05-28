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В России изъяли крупнейшее производство ПВХ у семьи экс-депутата

«Ъ»: в Москве суд изъял «Саянскхимпласт» у семьи экс-депутата Круглова
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Shutterstock

Активы АО «Саянскхимпласт» — крупнейшего в России производителя поливинилхлорида (ПВХ) — стоимостью более 92 млрд рублей изъяты в доход государства по решению Хамовнического районного суда Москвы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к фактическому владельцу предприятия, бывшему главе законодательного собрания Иркутской области Виктору Круглову, а также членам его семьи», — говорится в публикации.

Принятое решение подлежит немедленному исполнению, добавил «Ъ».

В начале апреля стало известно, что Генпрокуратура РФ направила в Хамовнический суд Москвы исковое заявление с требованием обратить в доход государства активы АО «Саянскхимпласт». Ведомство подчеркнуло, что Круглов, владея и управляя предприятием, использовал имеющийся у него статус народного избранника «для личного обогащения» — создавал незаконные «преференции и неконкурентные преимущества собственному бизнесу». Был наложен обеспечительный арест на все имущество ответчиков.

Ранее в Генпрокуратуре РФ рассказали о возвращении стратегических предприятий в госсобственность.

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