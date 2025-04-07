Прокуратура потребовала изъять крупнейшее производство ПВХ у семьи экс-депутата

Генеральная прокуратура РФ направила в Хамовнический суд Москвы исковое заявление с требованием обратить в доход государства активы АО «Саянскхимпласт» — крупнейшего в России производителя поливинилхлорида (ПВХ). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ответчиками выступают фактический владелец предприятия, бывший глава законодательного собрания Иркутской области Виктор Круглов, его жена и дети, а также бывший первый замглавы администрации Иркутской области и экс-гендиректор предприятия Николай Мельник, говорится в публикации.

Активы «Саянскхимпласта» оцениваются в 79 млрд рублей. Суд уже наложил обеспечительный арест на все имущество ответчиков.

Прокуратура подчеркнула, что Круглов, владея и управляя предприятием, использовал имеющийся у него статус народного избранника «для личного обогащения» — создавал незаконные «преференции и неконкурентные преимущества собственному бизнесу».

В январе Генпрокуратура России подала иск о взыскании в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», управляющего аэропортом Домодедово. Надзорное ведомство утверждало, что стратегически важный объект оказался под иностранным контролем, что нарушает законодательство. Владельцев аэропорта Дмитрия Каменщика и Валерия Когана обвинили в сокрытии реальной структуры владения, а также в саботаже модернизации инфраструктуры. В Домодедово заявили, что аэропорт действует в рамках закона. В марте суд отклонил жалобу Генпрокуратуры РФ по делу об облигациях «Домодедово».

Ранее в Генпрокуратуре РФ рассказали о возвращении стратегических предприятий в госсобственность.