Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура потребовала изъять крупнейшее производство ПВХ у семьи экс-депутата

«Ъ»: прокуратура намерена изъять «Саянскхимпласт» у семьи экс-депутата Круглова
close
Мария Девахина/РИА Новости

Генеральная прокуратура РФ направила в Хамовнический суд Москвы исковое заявление с требованием обратить в доход государства активы АО «Саянскхимпласт» — крупнейшего в России производителя поливинилхлорида (ПВХ). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ответчиками выступают фактический владелец предприятия, бывший глава законодательного собрания Иркутской области Виктор Круглов, его жена и дети, а также бывший первый замглавы администрации Иркутской области и экс-гендиректор предприятия Николай Мельник, говорится в публикации.

Активы «Саянскхимпласта» оцениваются в 79 млрд рублей. Суд уже наложил обеспечительный арест на все имущество ответчиков.

Прокуратура подчеркнула, что Круглов, владея и управляя предприятием, использовал имеющийся у него статус народного избранника «для личного обогащения» — создавал незаконные «преференции и неконкурентные преимущества собственному бизнесу».

В январе Генпрокуратура России подала иск о взыскании в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», управляющего аэропортом Домодедово. Надзорное ведомство утверждало, что стратегически важный объект оказался под иностранным контролем, что нарушает законодательство. Владельцев аэропорта Дмитрия Каменщика и Валерия Когана обвинили в сокрытии реальной структуры владения, а также в саботаже модернизации инфраструктуры. В Домодедово заявили, что аэропорт действует в рамках закона. В марте суд отклонил жалобу Генпрокуратуры РФ по делу об облигациях «Домодедово».

Ранее в Генпрокуратуре РФ рассказали о возвращении стратегических предприятий в госсобственность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами