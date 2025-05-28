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Стоимость десятка яиц в рознице упала ниже 100 рублей

В России стоимость десятка куриных яиц в рознице опустилась ниже 100 рублей
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Константин Михальчевский/РИА Новости

В России средняя стоимость десятка куриных яиц опустилась ниже 100 рублей впервые за полтора года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз».

«Средние розничные цены на яйца упали ниже 100 рублей за десяток и составили 98,3 рубля», — говорится в публикации.

В последний раз яйца стоили ниже 100 рублей за десяток в ноябре 2023 года, отметило агентство.

В марте сообщалось, что в России куриные яйца оказались самыми дешевыми среди стран «Большой двадцатки» (G20). По информации РИА Новости, самые высокие цены на яйца фиксировались в Соединенных Штатах. В среднем одну упаковку яиц можно приобрести за 370 рублей ($4,12), в России этот показатель на тот момент составлял порядка 115 рублей. В Индии и Индонезии упаковка яиц стоит около 120–123 рублей. При этом в Индии данный продукт не пользуется особой популярностью, поэтому среднестатистический индиец съедает лишь четыре килограмма яиц в год.

В пятерку стран с низкими ценами также вошли Бразилия (144 рубля) и Турция (147 рублей). В Саудовской Аравии, Мексике и Китае купить яйца можно в среднем за сумму менее 200 рублей.

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