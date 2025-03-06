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Цены на куриные яйца в РФ оказались самыми низкими среди стран «Большой двадцатки»

РИА Новости: яйца в России оказались самыми дешевыми в G20
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Shutterstock

В России куриные яйца оказались самыми дешевыми среди стран «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые данные.

Самые высокие цены на яйца фиксируются в Соединенных Штатах. В среднем одну упаковку яиц можно приобрести за 370 рублей ($4,12), в России этот показатель составляет порядка 115 рублей. В Индии и Индонезии упаковка яиц стоит около 120–123 рублей. При этом в Индии данный продукт не пользуется особой популярностью, поэтому среднестатистический индиец съедает лишь четыре килограмма яиц в год.

В пятерку стран с низкими ценами также вошли Бразилия (144 рубля) и Турция (147 рублей). В Саудовской Аравии, Мексике и Китае купить яйца можно в среднем за сумму менее 200 рублей.

До этого минсельхоз Казахстана в связи с жалобами птицеводов предложил минторговли страны ввести временный запрет на ввоз в республику яиц. В соответствии с письмом минсельхоза, запрет необходимо ввести на весенне-летний период, чтобы защитить отечественного производителя в связи с якобы имеющими место поставками зарубежной продукции по демпинговым ценам.

В публикации говорится, что среди иностранных государств в основном Казахстан покупает яйца в России. По итогам 2024 года на РФ пришлось более 90% поставок.

Ранее Росстат рассказал, на что упали цены вопреки инфляции.

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