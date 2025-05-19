Эксперт рассказала, кто зарабатывает свыше 300 тысяч рублей в месяц

HR-специалист Лоикова: токари зарабатывают более 300 тысяч рублей в месяц

Токари высокого разряда, стоматологи-имплантологи, пилоты и многие другие специалисты зарабатывают свыше 300 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщила независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, хирурги высокой квалификации в частных клиниках получают 300–500 тысяч рублей, а стоматологи-имплантологи (собственная практика) — от 500 тысяч до 1 млн рублей и выше.

Зарплата врачей-косметологов в премиальном сегменте составляет 300–400 тысяч рублей, отметила Лоикова.

350 тысяч рублей и более ежемесячно получают топ-менеджеры и руководители подразделений, генеральные директора средних и крупных компаний, особенно в Москве, нефтегазовой сфере, IT и финансах, добавила эксперт.

В начале марта кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин спрогнозировал, что средняя зарплата россиян к 2030 году достигнет 151 тыс. рублей. По его словам, этому будут способствовать ускоренный рост минимального размера заработной платы до 35 тыс. рублей, дефицит высококвалифицированных кадров в отдельных отраслях промышленности и в IT-секторе, что будет отражаться в существенно ускоренном росте (в сравнении с уровнем инфляции) зарплат у соответствующих работников, ⁠совершенствовании оплаты труда работников в бюджетном секторе, ⁠инфляции.

Ранее стало известно, в каких сферах упадут зарплаты в ближайшее время.