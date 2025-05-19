На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказала, кто зарабатывает свыше 300 тысяч рублей в месяц

HR-специалист Лоикова: токари зарабатывают более 300 тысяч рублей в месяц
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Токари высокого разряда, стоматологи-имплантологи, пилоты и многие другие специалисты зарабатывают свыше 300 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщила независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, хирурги высокой квалификации в частных клиниках получают 300–500 тысяч рублей, а стоматологи-имплантологи (собственная практика) — от 500 тысяч до 1 млн рублей и выше.

Зарплата врачей-косметологов в премиальном сегменте составляет 300–400 тысяч рублей, отметила Лоикова.

350 тысяч рублей и более ежемесячно получают топ-менеджеры и руководители подразделений, генеральные директора средних и крупных компаний, особенно в Москве, нефтегазовой сфере, IT и финансах, добавила эксперт.

В начале марта кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин спрогнозировал, что средняя зарплата россиян к 2030 году достигнет 151 тыс. рублей. По его словам, этому будут способствовать ускоренный рост минимального размера заработной платы до 35 тыс. рублей, дефицит высококвалифицированных кадров в отдельных отраслях промышленности и в IT-секторе, что будет отражаться в существенно ускоренном росте (в сравнении с уровнем инфляции) зарплат у соответствующих работников, ⁠совершенствовании оплаты труда работников в бюджетном секторе, ⁠инфляции.

Ранее стало известно, в каких сферах упадут зарплаты в ближайшее время.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами