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Дамасская фондовая биржа в ближайшие дни возобновит работу

Глава минфина Сирии: Дамасская фондовая биржа снова начнет работать 2 июня
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Ammar Awad/Reuters

Дамасская фондовая биржа 2 июня возобновит остановленную в декабре прошлого года работу, заявил министр финансов Сирии Мухаммед Ясир Барния. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

Министр отметил, что открытие биржи состоится после того, как завершатся необходимые проверки. Он уточнил, что были приняты необходимые меры для борьбы с отмыванием денег и эксплуатацией рынка в преступных целях.

По словам Барния, целью открытия биржи является оживление экономики и стимулирование финансовых операций». Кроме того, ведется подготовка к комплексному развитию сектора ценных бумаг в стране и к пересмотру действующего финансового законодательства.

20 апреля Барния сообщил, что отправится в Соединенные Штаты для обсуждения возможности возвращения Сирии в международную финансовую систему.

В первой половине апреля министр экономики и промышленности САР Нидал аш-Шаар заявил, что новые сирийские власти осознают высокий уровень влияния и вес Российской Федерации на Ближнем Востоке и в мире.

Ранее сообщалось, что в Сирии разрабатывают план по восстановлению страны.

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