В правительстве объяснили выгоду России от низких цен на газ для ближайших соседей

Оверчук: низкие цены на газ для ближайших соседей выгодны самой России

Низкие цены на российский газ, другое топливо и продовольствие, которые поставляются странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), выгодны и самой России. Об этом заместитель главы правительства РФ Александр Оверчук заявил в интервью «Российской газете».

Он отметил, что государства ЕАЭС являются союзниками и ближайшими соседями, и благополучие России во многом зависит от хороших отношений с ними. Поэтому Москва заинтересована, чтобы страны ЕАЭС вместе развивались, в них повышался уровень жизни, росла экономика и происходило совместное процветание.

Оверчук подчеркнул, что если ЕАЭС будет состоять из связанных между собой многочисленными нитями успешных государств, то тем самым будет обеспечено его мирное развитие.

Вице-премьер указал, что доступность ресурсов и общий рынок являются основой совместного благополучия России и ее соседей. Подобная взаимная зависимость накладывает на РФ особую ответственность как на самую крупную экономику в Союзе. Поэтому следует просчитывать последствия принимаемых решений для государств, которые передали часть своего суверенитета на уровень ЕАЭС.

10 мая бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев заявил, что отказ нынешних властей от полноценного участия в деятельности Евразийского экономического союза, несмотря на статус наблюдателя, наносит значительный экономический и социальный ущерб республике.

Ранее в ЕАЭС рассказали о защите от деглобализации экономики.