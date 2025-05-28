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В Совфеде рассказали, вернутся ли в Россию фарцовщики

Сенатор Епифанова: в 2025-2027 годы возвращение фарцовщиков невозможно
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В ближайшие два года даже частичное возвращение фарцовки и комиссионки в Россию невозможно, если только в адаптированном под современные реалии виде. Об этом «Газете.Ru» заявила сенатор, заслуженный работник торговли РФ Ольга Епифанова.

«Если ограничения параллельного импорта ужесточатся, а цены на западные товары продолжат расти, спрос на неофициальные каналы поставок теоретически может вырасти. В первую очередь это коснется люксовых брендов, электроники и дефицитной одежды, которые могут ввозиться через третьи страны и перепродаваться через Telegram-каналы или нишевые офлайн-точки. Однако полного повторения советской фарцовки не произойдет, так как государство активно контролирует теневые схемы. Наиболее вероятен незначительный рост неофициальной перепродажи через мессенджеры и локальные точки, а не через «чемоданную» торговлю прошлого», — уверена Епифанова.

По ее словам, если санкции останутся жесткими, а альтернативные цепочки поставок станут дороже, спрос на полулегальные каналы «к сожалению, может возрасти». Но в целом торговый рынок адаптируется через гибридные формы: больше онлайн-перепродаж и комиссионок нового формата, заключила сенатор.

Фарцовщики — это люди, которые в советское время (особенно с 1950-х по 1980-е годы) занимались нелегальной торговлей дефицитными импортными товарами.
Они перепродавали джинсы, пластинки, духи, жевательную резинку, сигареты, обувь, электронику, получали товары от туристов, моряков, дипломатов или через спекулянтов, а также часто обменивали валюту, что считалось уголовным преступлением. Фарцовка была своего рода «теневой экономикой» и считалась позором с точки зрения идеологии, но для многих — единственным способом приобщиться к «западной» культуре.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ сократил параллельный импорт.

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