Экономист объяснил, почему в Белоруссии закончились запасы картофеля

В Белоруссии «закончились запасы картофеля» по трем причинам, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, научный сотрудник отдела научных исследований ИМЭС Рафаил Мухаметзянов.

«В 2024 году, по словам некоторых источников, в Белоруссии собрали 3,1 млн т картофеля, а в России — 17,83 млн т. В 2025 году тренд на сокращение запасов картофеля продолжится. Производство клубней картофеля как в Белоруссии, так и в России ведется в различных категориях хозяйств. При этом снижение валовых сборов картофеля в обеих странах произошло в основном за счет хозяйств населения. Факторов, приведших к этому, достаточно много. Во-первых, за почти два прошедших десятилетия и в Белоруссии, и в России происходило постепенное снижение численности сельского населения и его старение, что обусловило и сокращение его возможностей по выращиванию картофеля в прежних объемах», — отметил Мухаметзянов.

А чем меньше производство, тем меньше и предложение на рынке.

По словам экономиста, во-вторых, за 2006-2023 годы потребление картофеля на душу населения в РФ и Белоруссии снижалось из-за повышения доходов населения и изменения структуры питания в пользу более полезных продуктов (например, свежих овощей). Это частично сокращало потребность в картофеле и спрос на него на розничном рынке, уточнил Мухаметзянов.

По его словам, третья причина нехватки картофеля в Белоруссии — его активные закупки Россией.

За последние два десятилетия валовой сбор клубней картофеля постепенно снижался как в Белоруссии, так и в России. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, если в среднем за 2006-2010 годы производство картофеля в Белоруссии составляло 8,156 млн т, а в РФ — 27,315 млн т, то в среднем за 2010-2015 годы — 6,128 млн т и 31,512 млн т соответственно. В 2016-2020 годы его среднегодовой урожай в Белоруссии был на уровне в 4,463 млн. т, а в России — 21,650 млн т. В среднем за 2021-2023 годы в Белоруссии собрали 3,762 млн т, а в РФ — 18,853 млн т.

В целом в 2006-2023 годы в Белоруссии производство картофеля сократилось на 43,75% (с 8,329 млн. т до 4,021 млн т), а в России — на 40,72% (с 28,260 млн т до 19,374 млн т).

Площади под картофель за 2006-2023 годы в Белоруссии снизились на 57,79%: с 433,9 тыс. га до 183,2 тыс. га, а в РФ — на 47,86 %: с 2120,0 тыс. га до 1105,4 тыс. га.

Президент России Владимир Путин 26 мая поинтересовался, почему в Белоруссии закончились запасы картофеля. Такой вопрос он задал заместителю администрации главы России Максиму Орешкину на встрече с представителями российских деловых кругов.

Ранее Путин посетовал на нехватку картофеля.