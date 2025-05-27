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Украина одобрила новый способ поставки газа из Греции

Украина одобрила механизм транспортировки газа по трубопроводу из Греции
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РИА Новости

Украина одобрила механизм транспортировки газа по Трансбалканскому трубопроводу из Греции. Об этом сообщило минэнерго страны в Telegram-канале.

«Внедрение совместного продукта для бронирования мощностей от Греции до Украины обеспечит возможность альтернативных и конкурентных поставок природного газа и усилит энергетическую безопасность региона», — говорится в сообщении.

Отказавшись от российских энергоносителей, Украина и ее партнеры в ЕС активно работают над поиском альтернативных маршрутов поставок газа. Использование Трансбалканского маршрута имеет важное значение в этом контексте, приводит ведомство слова министра энергетики Украины Германа Галущенко.

«Газотранспортная система Украины, как и наши подземные газовые хранилища, являющиеся составляющей этого маршрута, будут играть важную роль в усилении энергетической безопасности всего региона. Поэтому мы надеемся на положительные решения всех стран-участниц по использованию Трансбалканского маршрута для наших общих стратегических целей», — сказал министр.

Трансбалканский маршрут проходит через пять стран, и прямое применение регулируемых тарифов делает его коммерчески невыгодным, сравнивая с альтернативами. Учитывая ситуацию, операторы ГТС проработали оптимизированное решение, которое позволит, в частности, использовать незадействованные мощности трубопровода для импорта газа на Украину по конкурентному тарифу, заключили в минэнерго.

До этого сообщалось, что запасы газа в хранилищах Украины достигли минимума за 11 лет.

Ранее Украина и США официально запустили фонд в рамках соглашения о недрах.

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