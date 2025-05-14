Запасы газа на Украине достигли минимума за 11 лет

ExPro Daily Gas: запасы газа в хранилищах Украины достигли минимума за 11 лет

Запасы газа в украинских хранилищах достигли минимума за 11 лет. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на данные ExPro Daily Gas.

Отмечается, что на момент 11 мая запасы составили немногим более шести млрд кубометров (6,02), а подземные хранилища заполнены на 19,4%. В прошлом году этот показатель был на 31,7% больше.

Годом ранее запасы в газохранилищах составляли 8,8 млрд кубометров наибольший показатель, свидетельствуют данные ExPro Daily Gas, наблюдался в 2020 году (17,08 млрд кубометров).

До этого депутат Верховной рады Сергей Нагорняк заявлял, что на Украине потенциальный дефицит газа на зиму может составить от 4,6 до 5 млрд кубометров.

Нагорняк отметил, что на восстановление отдельных объектов газодобывающей и газоподготовительной инфраструктуры понадобится от шести до 36 месяцев. И это при условии наличия финансов и оборудования.

Ранее на Украине заявили, что «точно покупают» российский газ.