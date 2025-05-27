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Samsung не будет закупать российские металлы

«Ъ»: Samsung отказался от российских металлов для дисплеев
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Depositphotos

Южнокорейская компания Samsung Display отказалась закупать российские металлы для производства дисплеев. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность компании.

Отмечается, что речь идет о российском золоте, вольфраме и тантале. Ранее эти металлы поставляли «Красцветмет», Соликамский магниевый завод и прочие российские предприятия. Всего компания работала с 11 российскими поставщиками.

Эксперты полагают, что отказ от российских металлов может привести к росту цен на электронику на 2–5%. Собеседники издания уточнили, что решение обусловлено риском попасть под вторичные санкции.

Samsung Display производит экраны для смартфонов, в том числе для Apple iPhone.

До этого глава Роснедр Олег Казанов в ходе Невского международного экологического конгресса говорил, что Россия обеспечена редкими металлами на срок от 100 до 400 лет.

Ранее Белоруссия обратилась к России за помощью в поиске редкоземельных металлов.

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