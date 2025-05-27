Samsung не будет закупать российские металлы

«Ъ»: Samsung отказался от российских металлов для дисплеев

Южнокорейская компания Samsung Display отказалась закупать российские металлы для производства дисплеев. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность компании.

Отмечается, что речь идет о российском золоте, вольфраме и тантале. Ранее эти металлы поставляли «Красцветмет», Соликамский магниевый завод и прочие российские предприятия. Всего компания работала с 11 российскими поставщиками.

Эксперты полагают, что отказ от российских металлов может привести к росту цен на электронику на 2–5%. Собеседники издания уточнили, что решение обусловлено риском попасть под вторичные санкции.

Samsung Display производит экраны для смартфонов, в том числе для Apple iPhone.

До этого глава Роснедр Олег Казанов в ходе Невского международного экологического конгресса говорил, что Россия обеспечена редкими металлами на срок от 100 до 400 лет.

Ранее Белоруссия обратилась к России за помощью в поиске редкоземельных металлов.