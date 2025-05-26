Bangkok Bank провел ревизию счетов иностранцев

Один из крупнейших банков Таиланда, Bangkok Bank Public Company Limited, занялся массовой ревизией счетов иностранцев из-за вскрывшейся крупной аферы в одном из отделений банка в курортном городе Паттайя. Об этом РИА Новости сообщил в прошлом руководящий работник юридической службы банка, в настоящее время находящийся на пенсии Нарит Суксеви.

«Банк проводит ревизию счетов иностранцев, которые были открыты за последние несколько лет в одном из отделений в Паттайе, где управляющий и двое работников были арестованы в связи с массовым открытием счетов лицам с туристическими визами или безвизовым въездом, что противоречит правилам Bank of Thailand (центробанк Таиланда – ред.) по открытию счетов иностранных граждан», — сказал он.

По словам Суксеви, сотрудники банка за денежное вознаграждение открывали счета туристам из Китая, затем эти счета использовались нелегальными мошенническими кол-центрами с целью размещения и отмывания денег, в общей сумме около 2 млрд бат ($60 млн), которые были добыты мошенническим путем.

Юрист добавил, что те же работники банка в Паттайе открыли большое количество счетов россиянам, которые также находились в Таиланде на туристических визах или воспользовавшихся безвизовым въездом.

«Во время пандемии несколько отделений Bangkok Bank, в том числе отделение в Паттайе, получили право открывать счета иностранным гражданам, не имеющим долгосрочных виз и разрешений на работу в порядке исключения. Было много туристов, застрявших в Таиланде из-за прекращения регулярных авиарейсов в ожидании вывозных рейсов. В то время россияне и китайцы составляли большинство «застрявших», и потому многие из них имеют счет в Bangkok Bank», — объяснил эксперт.

Он отметил, что счета, открытые во время пандемии коронавируса, скорее всего, сохранятся у владельцев. Юрист пояснил, что на фоне этих мер у банковских сотрудников «родилась идея аферы с открытием счетов за деньги».

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