Вице-премьер РФ заявил о потенциале Кавказа стать курортом мирового уровня

Вице-премьер РФ Александр Новак выразил мнение, что курорты Кавказа в будущем смогут стать международными туристическими точками притяжения. Об этом сообщает ТАСС.

В кулуарах Кавказского инвестиционного форума Новак отметил, что Кавказ уже является международным курортом.

«Кавминводы привлекают туристов не только из России, но из многих стран. Многие горнолыжные курорты, часть которых на сегодня уже построена, часть - находится в стадии строительства, — я уверен, что они будут на уровне мировых горнолыжных курортов и будут привлекать иностранных туристов», — сказал вице-премьер.

Новак отметил, что это касается и санаторно-курортного лечения. По его словам, в планах также большой проект по развитию Прикаспийского побережья, так называемый Каспийский туристический кластер.

В середине мая исследование платформы Bronevik.com показало, что количество поездок по России в эти майские праздники выросло на 35% год к году. Лидером по темпам роста бронирований стал Архыз (Карачаево-Черкесия), где число заказов увеличилось на 119% по сравнению с прошлыми майскими праздниками. На втором месте — Красная Поляна, где количество бронирований удвоилось (+103%).

Ранее Новак рассказал о судьбе летнего сезона в Анапе.