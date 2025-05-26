На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вице-премьер РФ заявил о потенциале Кавказа стать курортом мирового уровня

Вице-премьер Новак счел, что Кавказ может стать курортом мирового уровня
close
Игорь Онучин/РИА «Новости»

Вице-премьер РФ Александр Новак выразил мнение, что курорты Кавказа в будущем смогут стать международными туристическими точками притяжения. Об этом сообщает ТАСС.

В кулуарах Кавказского инвестиционного форума Новак отметил, что Кавказ уже является международным курортом.

«Кавминводы привлекают туристов не только из России, но из многих стран. Многие горнолыжные курорты, часть которых на сегодня уже построена, часть - находится в стадии строительства, — я уверен, что они будут на уровне мировых горнолыжных курортов и будут привлекать иностранных туристов», — сказал вице-премьер.

Новак отметил, что это касается и санаторно-курортного лечения. По его словам, в планах также большой проект по развитию Прикаспийского побережья, так называемый Каспийский туристический кластер.

В середине мая исследование платформы Bronevik.com показало, что количество поездок по России в эти майские праздники выросло на 35% год к году. Лидером по темпам роста бронирований стал Архыз (Карачаево-Черкесия), где число заказов увеличилось на 119% по сравнению с прошлыми майскими праздниками. На втором месте — Красная Поляна, где количество бронирований удвоилось (+103%).

Ранее Новак рассказал о судьбе летнего сезона в Анапе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами