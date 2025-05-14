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Россияне стали в два раза чаще ездить в село на Кавказе

Бронирования россиянами отелей в Архызе на май выросли на 119%
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Deodat Gautier

Количество поездок по России в эти майские праздники выросло на 35% год к году. Об этом говорится в исследовании платформы Bronevik.com, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Лидером по темпам роста бронирований стал Архыз (Карачаево-Черкесия), где число заказов увеличилось на 119% по сравнению с прошлыми майскими праздниками. Поселок, расположенный вблизи одноименного горного курорта, в теплый сезон пользуется высоким спросом благодаря живописной природе, мягкому климату и разнообразным возможностям для активного отдыха.

На втором месте — Красная Поляна, где количество бронирований удвоилось (+103%). Благодаря развитой инфраструктуре, горный кластер Сочи остается востребованным туристическим направлением вне зависимости от сезона. Третью позицию занял Великий Новгород (+84%). Город привлекает туристов своим историческим наследием, насыщенной событийной программой и удобной транспортной доступностью из Москвы и Санкт-Петербурга.

Лидерами по количеству бронирований на майские праздники, как и в прошлом году, стали Москва (11% от всех заказов по России), Санкт-Петербург (9%) и Казань (4%). Чаще всего путешественники выбирали размещение в отелях (70% всех бронирований), апартаментах (9%) и гостевых домах (6%). Средняя продолжительность проживания в поездках на майские праздники составила два дня.

Ранее сообщалось, что майские праздники помогают россиянам справляться с выгоранием.

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