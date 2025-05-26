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ЦБ призвал к реструктуризации кредитов ряда корпоративных заемщиков

ЦБ: кредиты дисциплинированных корпоративных заемщиков нужно реструктуризировать
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Наталия Шатохина/news.ru/Global Look Press

Центробанк РФ рекомендовал финансовым организациям заняться реструктуризацией кредитов корпоративным заемщикам, которые временно не могут обслуживать свои долги. Об этом пресс-служба регулятора сообщила в своем Telegram-канале.

«Регулятор рекомендовал банкам идти навстречу корпоративным заемщикам, столкнувшимся с временными трудностями, и реструктурировать их кредиты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЦБ также снизил требования к резервам по таким кредитам, если заемщик до этого в течение полугода исправно обслуживал долг, а также предоставил банку бизнес-план на три года вперед.

До этого сообщалось, что с 1 июля надбавки по потребкредитам составят от 0,2 до 5 – это значит, что для выдачи одного займа на 100 тыс.ячрублей банку потребуется дополнительно от 20 тысяч до 500 тысяч рублей в зависимости от параметров кредита и заемщика. На фоне принятых мер экономисты предрекают рост доли отказов россиянам в новых кредитах до 70%. По мнению экспертов, этот процесс начнется еще до лета, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее ЦБ представил концепцию нового подхода к определению системной значимости банка.

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