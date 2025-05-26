Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год

«Газпром нефть» может выплатить дивиденды в размере 79,17 рублей на акцию

Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 79,17 руб. на одну ценную бумагу. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

В публикации отмечается, что собрание акционеров состоится в заочной форме. Дата окончания приема бюллетеней была определена на 25 июня 2025 года.

Дивидендная политика компании подразумевает выплату акционерам дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.

До этого сообщалось, что цена акций компании «Газпром» рухнула в ходе торгов на Московской бирже после решения совета директоров корпорации не выплачивать дивиденды за 2024 год.

22 мая совет директоров «Газпрома» предложил акционерам отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2024 года. В пресс-службе компании уточнили, что прибыль по результатам года предложено не распределять.

Последний раз крупнейший российский газовый гигант порадовал инвесторов дивидендами еще в 2022 году, когда за первое полугодие была выплачена рекордная сумма — более 51 рубля на акцию, что в общей сложности составило 1,2 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что сооснователь Google подарил акции Alphabet на сотни миллионов долларов.