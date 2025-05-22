В «Газпроме» рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров «Газпрома» предложил акционерам отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2024 года. Сообщение об этом появилось на официальном сайте корпорации.

В компании уточняется, что прибыль по результатам года предложено не распределять, а дивиденды — не объявлять и не выплачивать.

Согласно собственной дивидендной политике «Газпрома», акционеры вправе рассчитывать минимум на 50% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО). Однако текущая экономическая и внешнеполитическая ситуация внесла коррективы: приоритет теперь отдан внутренним инвестициям. Компания направляет средства на газификацию российских регионов, а также на развитие новых месторождений и инфраструктурных проектов.

Последний раз крупнейший российский газовый гигант порадовал инвесторов дивидендами еще в 2022 году, когда за первое полугодие была выплачена рекордная сумма — более 51 рубля на акцию, что в общей сложности составило 1,2 трлн рублей.

Накануне стоимость акций «Газпрома» за минуту выросла более чем на 3,5%. Незадолго до этого в ходе заседания совет директоров обсудил повестку годового собрания акционеров в конце июня, а также рекомендацию по дивидендам.

До этого стало известно, что «Газпром» установил новый рекорд поставок газа российским потребителям по Единой системе газоснабжения (ЕСГ) для апреля — 30,5 млрд кубометров газа. Отмечается, что такой объем поставок характерен для октября, с которого начинается осенне-зимний период.

Ранее совет директоров «ПИК» оставил акционеров без дивидендов.