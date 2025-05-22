В «Газпроме» рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров «Газпрома» предложил акционерам отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2024 года. Сообщение об этом появилось на официальном сайте корпорации.
В компании уточняется, что прибыль по результатам года предложено не распределять, а дивиденды — не объявлять и не выплачивать.
Согласно собственной дивидендной политике «Газпрома», акционеры вправе рассчитывать минимум на 50% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО). Однако текущая экономическая и внешнеполитическая ситуация внесла коррективы: приоритет теперь отдан внутренним инвестициям. Компания направляет средства на газификацию российских регионов, а также на развитие новых месторождений и инфраструктурных проектов.
Последний раз крупнейший российский газовый гигант порадовал инвесторов дивидендами еще в 2022 году, когда за первое полугодие была выплачена рекордная сумма — более 51 рубля на акцию, что в общей сложности составило 1,2 трлн рублей.
Накануне стоимость акций «Газпрома» за минуту выросла более чем на 3,5%. Незадолго до этого в ходе заседания совет директоров обсудил повестку годового собрания акционеров в конце июня, а также рекомендацию по дивидендам.
До этого стало известно, что «Газпром» установил новый рекорд поставок газа российским потребителям по Единой системе газоснабжения (ЕСГ) для апреля — 30,5 млрд кубометров газа. Отмечается, что такой объем поставок характерен для октября, с которого начинается осенне-зимний период.
Ранее совет директоров «ПИК» оставил акционеров без дивидендов.