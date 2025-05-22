Сооснователь Google Брин подарил акции Alphabet на сотни миллионов долларов

Сооснователь американской корпорации Google Сергей Брин подарил неизвестному получателю акции технологической компании Alphabet на сумму около $700 млн. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на отчет компании.

По данным агентства, 4,1 млн акций Alphabet, возможно, пойдут на благотворительность или их направят трастовым фондам.

Bloomberg отмечает, Брин нередко жертвует деньги на исследования болезни Паркинсона, а в 2023 году сооснователь Google учредил некоммерческую организацию, занимающуюся вопросами климата и здравоохранения.

До этого во время интервью на конференции Google I/O 2025 сооснователь Google Сергей Брин признал, что допустил много ошибок с проектом Google Glass. По его словам, основной причиной неудачи устройства стала высокая стоимость производства и, как следствие, розничная цена устройства. Он признался, что во время запуска Google Glass (в 2013 году) не имел достаточных знаний о цепочках поставок потребительской электроники и не осознавал сложности создания умных очков по разумной цене.

Ранее Google раскрыла численность аудитории ИИ-сервиса Gemini.