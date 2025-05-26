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В США могут снизить добычу нефти вопреки планам Трампа

FT: нефтяные компании США хотят сократить добычу из-за резкого падения цен
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Максим Богодвид/РИА Новости

Крупнейшие нефтяные компании США планируют сократить добычу сырья из-за проблем с рентабельностью производства. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на участников рынка и аналитиков.

Журналисты отметили, что на прошлой неделе стоимость эталонного для США сорта нефти WTI остановилась на отметке $61,5. При этом, по оценке Федерального резервного банка Далласа, чтобы избежать убытков, цена сырья должна составлять $65 долларов.

Издание добавило, что в настоящее время президент США Дональд Трамп настаивает на увеличении добычи нефти. Однако его планы не влияют на настроения отрасли, поскольку глава Белого дома ни разу не упоминал предполагаемые меры поддержки для компаний при критическом падении цен на нефть, пишут авторы материала.

В апреле министр энергетики США Крис Райт заявил, что у Вашингтона есть возможность полностью остановить экспорт нефти из Ирана. По его словам, Штаты могут следить за кораблями, выходящими из республики.

Ранее в России нашли способ удешевить нефтедобычу на десятки миллионов рублей.

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