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В США заявили о возможности полностью остановить экспорт иранской нефти

В минэнерго США заявили о возможности полностью остановить экспорт нефти Ирана
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Lucy Nicholson/Reuters

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что у Вашингтона есть возможность полностью остановить экспорт нефти из Ирана. Его слова приводит Reuters.

«Это вполне выполнимо», — заявил он, отметив, что президент США Дональд Трамп уже это осуществил во время своего первого президентского срока.

По его словам, США могут следить за кораблями, выходящими из Ирана.

«Мы можем остановить экспорт иранской нефти. Я не буду говорить о конкретных способах. Но мы можем на 100% закрутить гайки в отношении Ирана», — добавил он.

Газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники ранее написала, что президент Масуд Пезешкиан надавил на верховного лидера Ирана Али Хаменеи и попросил позволить провести переговоры с США. В материале указано, что в марте Пезешкиан вместе с главами судебной власти и парламента совещались с верховным лидером Ирана Али Хаменеи по вопросу переговоров с США. Чиновники заявили об угрозе конфликта с США и Израилем, а также о неизбежности ударов по основным ядерным объектам Ирана в случае отказа от переговоров.

Ранее в США заявили, что Иран может исчезнуть «к сентябрю».

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