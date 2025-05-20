ЦБ России заявил, что оснований для увеличения цели по инфляции нет

Глава ЦБ Набиуллина считает, что оснований для увеличения цели по инфляции нет

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина назвала разрушением политики по таргетированию инфляции подгон цели под результаты, в связи с этим, по ее словам, повышать целевой уровень по инфляции нельзя. Ее слова приводит ТАСС.

«Когда постоянно меняют цель (по инфляции. — прим.) и подгоняют ее под результат, это означает разрушение политики по таргетированию инфляции, веры в то, что Центральный банк реально хочет достичь ту цель по инфляции, которую он обозначил», — отметила она.

Набиуллина указала, что в РФ в данный момент нет оснований «для увеличения цели по инфляции». При этом глава ЦБ России подчеркнула, что регулятор обсуждает возможность снижения цели в будущем.

До этого глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе «Альфа-саммита» заявила, что высокие темпы роста экономики могут привести к дефициту рабочей силы и разгону инфляции. По ее словам, Центральный банк предупреждал, что необходимо переходить к более сбалансированным темпам роста.

Ранее Путин оценил улыбку Набиуллиной.