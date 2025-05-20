На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦБ России заявил, что оснований для увеличения цели по инфляции нет

Глава ЦБ Набиуллина считает, что оснований для увеличения цели по инфляции нет
close
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина назвала разрушением политики по таргетированию инфляции подгон цели под результаты, в связи с этим, по ее словам, повышать целевой уровень по инфляции нельзя. Ее слова приводит ТАСС.

«Когда постоянно меняют цель (по инфляции. — прим.) и подгоняют ее под результат, это означает разрушение политики по таргетированию инфляции, веры в то, что Центральный банк реально хочет достичь ту цель по инфляции, которую он обозначил», — отметила она.

Набиуллина указала, что в РФ в данный момент нет оснований «для увеличения цели по инфляции». При этом глава ЦБ России подчеркнула, что регулятор обсуждает возможность снижения цели в будущем.

До этого глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе «Альфа-саммита» заявила, что высокие темпы роста экономики могут привести к дефициту рабочей силы и разгону инфляции. По ее словам, Центральный банк предупреждал, что необходимо переходить к более сбалансированным темпам роста.

Ранее Путин оценил улыбку Набиуллиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами