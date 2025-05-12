Россиянам объяснили, как изменятся правила перевода денег на карту с 30 мая

В России с 30 мая вступят в силу новые правила перевода денег между физлицами. Однако, вопреки опасениям, речь не идет о налоге на переводы. Основное нововведение – это возможность переводить по упрощенной идентификации сумму в размере до 100 тысяч рублей, уточняет Общественная Служба Новостей.

Сейчас переводить по упрощенной идентификации можно 15 тыс. рублей, в том числе в иностранной валюте, если речь идет об эквивалентной сумме. Упрощенная идентификация значит, что при переводе указываются ФИО и паспортные данные человека, в то время как полная идентификация требует также указания места регистрации, проживания, бенефициаров и целей денежного перевода.

Изменения, которые вскоре вступят в силу, необходимы для эффективной борьбы с легализацией незаконных, преступных доходов, то есть с отмыванием денег, уточняют специалисты. Также новые меры позволят бороться с выводом капитала за границу, с мошенниками, которые выманивают у россиян огромные суммы денег.

Что касается снятия наличных, то с 30 мая в случае, если человек хочет получить крупные суммы, сначала будут проведены проверки на предмет мошенничества. При выявлении таких признаков банк наложит ограничение – снять можно будет не более 50 тыс. рублей в сутки за 48 часов.

Кроме того, еще одно нововведение позволит россиянам наделять близких статусом на одобрение денежных операций – в этом случае без их согласия человек не сможет выполнить перевод средств. Эта мера поможет защитить пожилых россиян, которые чаще всего становятся жертвами мошенников.

Напомним, финансовый эксперт, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова объясняла, что новая мера относительно переводов по упрощенной идентификации соответствует международным стандартам и направлена на борьбу с выводом капитала из страны. В прошлом году российские власти приняли закон, устанавливающий лимит в размере 100 тыс. рублей для разового перевода средств без открытия счета в банке и при упрощенной идентификации клиента. Ожидается, что данная мера позволит минимизировать риски отмывания денег и финансирования террористической деятельности.

Ранее экономист объяснил, что грозит россиянам за регулярные переводы денег.