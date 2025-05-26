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В Польше захотели запретить ввоз огурцов из РФ из-за крупных поставок

О2: производители в Польше призвали запретить ввоз огурцов из РФ
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Shutterstock

Производители огурцов в Польше призвали бороться с ввозом этих овощей из РФ. Об этом сообщил портал О2, сославшись на главу польской Ассоциации производителей томатов и огурцов в теплицах Лукаша Гвиздалу.

В материале отмечается, что производители выдвинули соответствующие требования на фоне появления данных о том, что РФ по итогам марта 2025 года стала основным поставщиком огурцов в республику.

«Решение по этому вопросу может быть принято в течение ближайшего месяца или двух. На наш взгляд, с началом боевых действий и политическим решением о поддержке Украины следовало бы запретить ввоз российских товаров на польский рынок — включая те, которые попадают в страну через Белоруссию», — отметил Гвиздала.

Он назвал парадоксальной ситуацию, в которой Польша использует свои ресурсы для помощи Украине и в то же время покупает продукцию из РФ и Белоруссии.

Также, по словам главы ассоциации, между российскими и польскими производителями якобы существует недобросовестная конкуренция. В Польше для обогрева теплиц используется уголь, который заметно подорожал в связи с различными геополитическими событиями. РФ, в свою очередь, обладает собственными энергоресурсами. По этой причине затраты российских производителей на выращивание огурцов существенно ниже по сравнению с расходами польских фермеров.

20 мая журналисты РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы Европейского союза сообщили, что поставки огурцов из РФ в Польшу в марте текущего года выросли до максимума за последние четыре года. Варшава приобрела 2,1 тыс. тонн российских огурцов, стоимость которых составила €2,7 млн.

Ранее на президентских дебатах в Польше произошел спор об Украине.

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