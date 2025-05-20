Поставки российских огурцов в Польшу достигли максимума за четыре года

Евростат: поставки огурцов из РФ в Польшу выросли до максимума за четыре года

Поставки огурцов из РФ в Польшу в марте 2025 года выросли до максимума за четыре года и составили €2,7 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В первый месяц весны Польша приобрела в России 2,1 тыс. т огурцов, что на 25% больше, чем в марте 2024 года, и на 150% больше, чем в феврале 2025 года. На РФ пришлось 83% польского импорта этого продукта. Общий объем закупок огурцов в Польше в марте 2025 года составил €3,25 млн.

Отмечается, что Польша является крупнейшим импортером огурцов в Европе.

До этого сообщалось, что огурцы и апельсины стали товарами, цены на которые в России сильнее всего снизились в апреле 2025 года — на 8,6 и 7,4% соответственно.

В то же время белокочанная капуста и столовая свекла показали наиболее значительный рост цен, подорожав на 20,2 и 16,9% соответственно.

Ранее россиянин отбил друга от нападавшего банкой соленых огурцов.