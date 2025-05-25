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На президентских дебатах в Польше произошел спор вокруг Украины

PAP: кандидаты в президенты Польши на дебатах поспорили о Путине и Украине
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Global Look Press

Кандидаты в президенты Польши Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий в ступили в спор во время дебатов, когда речь зашла о вопросе вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает агентство PAP.

Навроцкий выступил против присоединения Киева к Североатлантическому альянсу. После этого Тшасковский обвинил его в повторении тезисов президента России Владимира Путина.

«Вы против Украины в НАТО? Против усиления обороны Евросоюза? За американские тарифы против Европы? Это то, чему радуются в Кремле», — заявил оппонент.

Навроцкий ответил на это, что если украинский президент Владимир Зеленский относится негативно к Польше, то об этом необходимо говорить.

«Миллионы поляков хотят это озвучить, но опасаются обвинений в работе на Путина», — заявил Навроцкий.

До этого Навроцкий заявлял, что на сегодняшний день не видит Украину как члена Европейского союза и НАТО. Кандидат в президенты подчеркивал, что не видит Украину в евроатлантических структурах до тех пор, «пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы», имея в виду спор между Варшавой и Киевом о событиях в Волыни.

Ранее кандидат в президенты Польши положил под губу, предположительно, снюс.

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