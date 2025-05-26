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Россиян ждут четырехдневные выходные в июне

Депутат Нилов сообщил, что россиян ждут четырехдневные выходные с 12 по 15 июня
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Shutterstock

В связи с переносом выходного дня россиян ждут выходные с 12 по 15 июня. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) в беседе с РИА Новости.

«В этом году 8 марта у нас совпало с субботой, выходным днем, поэтому выходной переносится на 13 июня», — отметил он.

Перенос был обеспечен решением кабмина в 2024 году, поскольку 8 марта произошло совпадение нерабочего праздничного и выходного дня, добавил Нилов.

17 мая эксперт Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии Марина Лопатина сообщила, что первая в 2025 году шестидневная рабочая неделя ожидает россиян осенью. Она сообщила, что выходной день с субботы 1 ноября перенесли на 3 ноября, понедельник. При этом на субботу приходится предпраздничный день, поэтому продолжительность рабочего дня будет сокращена на час. Таким образом, шестидневка в России продлится с 27 октября по 1 ноября.

В тот же день стало известно, что власти РФ не планируют делать 31 декабря выходным днем. Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что ни в Госдуме, ни в правительстве не было инициатив по этому поводу.

Ранее россиянам рассказали, у кого самый продолжительный отпуск.

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