В Дагестане впервые разбили сотни гектаров черешневых садов

В Дагестане в этом году потратят более 1 млрд руб. на развитие виноградарства, сообщил ТАСС председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов на полях Кавказского инвестиционного форума.

По его словам, шесть лет назад субсидии в эту сферу составляли 126 млн руб., а в 2024-м Дагестан установил «исторический рекорд» со времен распада СССР, собрав 301 тыс. т винограда.

«На этот год мы планируем заложить более 1 247 га виноградников, в планах было 700 тыс. га», — сказал чиновник.

Он также рассказал, что республиканские аграрии в нынешнем году разбили более 250 га садов черешни, грецкого ореха и миндаля. Абдулмуслимов отметил, что Дагестан ежегодно перевыполняет план, а садоводство развивается во всех направлениях.

«В этом году впервые посадили порядка 200 га черешневых садов. Мы посадили порядка 35 га садов грецкого ореха, 20 га миндаля», — сообщил чиновник.

В октябре прошлого года правительство России решило увеличить субсидии для поддержки виноградарства и винодельческого производства. Кабинет министров поднял повышающий коэффициент для российских виноделов, которые занимаются производством высококачественной продукции, до 1,2 на один гектар виноградников.

Ранее Путина возмутила подмена отечественного вина импортным.