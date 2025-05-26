Россиянам рассказали, стоит ли покупать биткоин

Исторически любое время покупки биткоинов было прибыльным, рассказал «Газете.Ru» главный аналитик Cryptorg Андрей Подолян. По его словам, в настоящее время курс главной криптовалюты находится на историческом максимуме.

«Высока степень эйфории, а это значит, что массовый инвестор сталкивается с синдромом FOMO, когда он страдает от упущенной выгоды. Как правило, подобные моменты рынка завлекают большое количество новых людей в свои сети, и далее следует падение курса биткоина. Я предположу, что $110-115 тыс. — это уровень как минимум локального разворота рынка. В какой-то из дней мы увидим безоткатное движение вниз на $5-7 тыс. Поэтому я бы подождал хоть какой-то коррекции для входа», — отметил Подолян.

По его словам, если говорить о долгосрочном удержании биткоина, стоит придерживаться стратегии постоянной покупки криптовалюты одинаковыми суммами. Эксперт пояснил, что покупки необходимо делать строго в один и тот же временной период — например, раз в месяц или раз в неделю. Подолян уточнил, что такая стратегия отлично себя зарекомендовала и на горизонте трех лет выводила в плюс даже тех инвесторов, которые покупали биткоины на локальных исторических максимумах, после которых цена корректировалась на 70-80%.

23 мая 2025 года цена биткоина превышала $111,5 тыс., что является новым историческим максимумом. С начала года его стоимость выросла примерно на 18%.

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