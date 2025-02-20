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В высокоскоростных лифтах найдены опасные недоработки

«Известия»: в конструкции высокоскоростных лифтов обнаружили опасные недоработки
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Кирилл Зыков/РИА Новости

В конструкции высокоскоростных лифтов и российского, и зарубежного производства найдены опасные недоработки, которые могут привести к падению, пишет газета «Известия» со ссылкой на сообщение технического эксперта Национального лифтового союза (НЛС) Алексея Зоточкина.

По его словам, в последние годы популярность набрали лифты с безредукторными лебедками. Диапазон скоростей таких лифтов «перекрывается за счет изменения скорости вращения электродвигателя». В процессе использования обнаружились недостатки, приводящие иногда даже к падению конструкции.

Зоточкин успокоил — в условиях штатной работы электросети такие подъемники безопасны. Опасность может возникнуть при грозе, пожаре или техническом сбое. К примеру, двигатель может не суметь затормозить лифт.

В первой половине февраля Telegram-канал Mash Batash сообщил, что в Уфе упал лифт, в котором находились три девушки. Инцидент произошел в доме на Дуванском бульваре. Три подруги застряли в лифте и вызвали диспетчера. В ответ они услышали строгое «садитесь», после чего подъемник полетел вниз с высоты третьего этажа.

Ранее сообщалось, что женщина упала в шахту лифта московской многоэтажки.

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