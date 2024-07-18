В Петербурге два человека получили травмы после обрушения лифта

В Петербурге два человека пострадали после того, как на мебельном производстве рухнул лифт. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в здании на проспекте Энгельса во время ремонта фасада. Мужчины ехали в грузовом лифте, но в какой-то момент сорвался с пятиметровой высоты. О причинах произошедшего не сообщается.

В результате медики госпитализировали пострадавших. Один из них попал в больницу с многочисленными травмами, включая закрытую черепно-мозговую травму и ушибы головного мозга. Мужчина находится в реанимации.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. По данным прокуратуры, пострадали два человека, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

«Надзорное ведомство проводит проверку исполнения законодательства об охране труда», – сообщается в публикации.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело. На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее россиянка два часа просидела в душной кабине лифта, ей отказали в помощи.