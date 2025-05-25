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В минэкономики Австрии рассказали, от чего зависит существование ЕС

Минэкономики Австрии: существование ЕС зависит от торговых переговоров с США
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Depositphotos

Государства Евросоюза должны найти решение проблемы вокруг американских пошлин на переговорах с администрацией президента США Дональда Трампа, от этого зависит существование ЕС. Об этом в интервью Kurier рассказал министр труда и экономики Австрии Вольфганг Хаттмансдорфер.

По его словам, Трамп остается непредсказуемым, поэтому ЕС необходимо выступить единым фронтом.

По мнению министра, следует принять контрмеры в торговой политике, а также распространить их на компании сферы технологий и цифровых услуг.

До этого сообщалось, что администрация президента США предложила Евросоюзу ввести дополнительные пошлины на китайские товары в обмен на заключение торгового соглашения.

24 мая Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность заключения торгового соглашения с Европейским союзом и не намерен пересматривать решение о введении импортных пошлин в размере 50%. По словам президента США, европейские страны «необоснованно пользовались» Соединенными Штатами, и теперь Вашингтон намерен защищать свои экономические интересы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп пригрозил Apple пошлинами.

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